Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в России

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Штамм коронавируса «омикрон» занял доминирующую позицию в России. Об этом свидетельствуют данные глобальной базы GISAID в среду, 12 января.

Данная информация собрана из результатов секвенирования геномов COVID-19 от лабораторий по всему миру. Доля российских образцов, идентифицированных как «омикрон», достигла 54 процентов за последний период, отмечается на сайте GISAID.

12 января депутат Госдумы Дмитрий Хубезов заявил, что новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев коронавируса. При этом в настоящее время полного локдауна не будет, уточнил он.

В тот же день глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.

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30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.