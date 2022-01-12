Бывшего помощника Владимира Жириновского нашли мертвым

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Зубков найден мертвым в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в среду, 12 января, знакомый с ситуацией источник.

Тело 52-летнего помощника Жириновского обнаружила его 83-летняя тетя, которая и обратилась в полицию. По предварительной информации, у Зубкова были проблемы с сердцем. Следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили.

Александр Зубков вступил в должность помощника лидера ЛДПР в 1993 году. Он также являлся профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, членом комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и экспертом в комитете по промышленности в Госдуме.