Столтенберг назвал непростым заседание Совета Россия — НАТО

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Заседание Совета Россия — НАТО было непростой, но важной дискуссией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 12 января.

— Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому встреча была такой важной, — рассказал чиновник.

Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, но было важно начать диалог, подчеркнул Столтенберг. Союзники альянса, как уточнил генсек, в ходе встречи подтвердили право каждой страны определять собственную судьбу.

При этом он приветствовал переговоры России и США о гарантиях безопасности, а также грядущую встречу ОБСЕ. Одной из тем нынешнего заседания стала ситуация на Украине, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.