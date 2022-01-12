Вирусолог обозначил сроки пятой волны коронавируса в России

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Пятая волна коронавируса, вызванная штаммом «омикрон», стартовала в России. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в среду, 12 января.

— Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой, — рассказал специалист.

Москва, по мнению эксперта, примет на себя первый удар. Новая волна будет мощнее предыдущих, но смертность, вероятно, не вырастет из-за недостаточной патогенности штамма, приводит слова Чумакова Ura.ru.

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.