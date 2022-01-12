Минтруд раскрыл средний размер пенсии после индексации в России

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Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 12 января.

— С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии у неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля, — рассказал министр.

При этом уровень страховой пенсии по старости у неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, а в 2024-м — 21 150 рублей. Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей. Пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии, отмечает РИА Новости.

3 января сообщалось, что ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, вступит в силу в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей.

При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента.

Выплаты работающим пенсионерам будут автоматически скорректированы с 1 августа. Досрочные пенсии, социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут начисляться автоматически. Если пенсионеры не смогут платить по кредитам, то их пенсия освободится от удержаний в случае признания человека банкротом.