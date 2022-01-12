НАТО выразило готовность обсудить ограничения вооружений с Россией

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НАТО готово обсуждать с Россией взаимные ограничения в отношении ракет. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 12 января.

— НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе, — рассказал чиновник.

Альянс намерен обсуждать и вопросы ядерной политики, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.