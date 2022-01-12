Появилось видео момента задержания предполагаемого убийцы депутата под Нижним Новгородом

Фото: Следственный комитет РФ

Опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы муниципального депутата Валерия Розина. Об этом в среду, 12 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД вытаскивают подозреваемого из салона автомобиля.

Видео: Пресс-служба МВД РФ

На вопрос о причине своего задержания мужчина ответил, что по подозрению в убийстве. От ответа на вопрос, о каком именно убийстве он говорит, задержанный уклонился.

— Ну, я не знаю, мне по телефону сказали, — ответил он сотрудникам.

По словам Ирины Волк, подозреваемый пытался спрятаться от сотрудников, лежа на заднем сиденье автомобиля.

— Для задержания подозреваемого в регионе был введен план «Перехват». В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси, — передает слова Волк сайт МВД Медиа.

По сведениям СМИ, подозреваемым в преступлении оказался коллега политика, с которым они вместе работали в компании «Русский лес», где сам Рознин занимал должность директора. Между мужчинами в процессе работы произошел конфликт, после чего Рознин пообещал уволить задержанного. Также уточняется, что подозреваемый в совершении убийства имеет судимость.

Во вторник, 11 января, депутат Валерий Рознин получил огнестрельное ранение в область печени. Он самостоятельно добрался до медучреждения, однако медикам не удалось его спасти.