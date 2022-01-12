Фото: moscow-live

Россия, Москва, 3-й Балтийский переулок Карта всех событий

Мошенник под видом следователя похитил у московской пенсионерки полмиллиона рублей. Об том «Вечерней Москве» в среду, 12 января, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 82-летней жительнице Москвы позвонила девушка, которая представилась ее дочерью. Она рассказала пенсионерке, что якобы стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Для «решения проблемы» ей срочно нужны деньги, которые она и попросила у пенсионерки.

— А я говорю еще ей: «Таня, а не развод ли это?» Она говорит: «Нет, я смотрела у него документы». Ну вот голос ее (дочери — прим. «ВМ»), — вспоминает пенсионерка свой разговор якобы с дочерью.

После этого девушка передала телефон лжеследователю, который сказал пенсионерке снять необходимую сумму со сберегательного счета и передать курьеру.

Вскоре к пожилой женщине приехал «курьер». Видимо, для достоверности он попросил пенсионерку упаковать личные вещи дочери вместе с деньгами. Выполнив все указания злоумышленника, пенсионерка передала пакет с деньгами ему лично в руки.

Этот момент попал на камеру наблюдения домофона. На кадрах видно, как женщина отдает пакет молодому человеку, после чего тот быстро уходит.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Только спустя некоторое время потерпевшая связалась со своей дочерью и поняла, что ее обманули.

После этого пожилая женщина обратилась в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий, который и был тем самым курьером. Полученные от пенсионерки деньги он перечислил на банковские счета неустановленных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Курьера на время расследования отправили в СИЗО.

— На данный момент ведется розыск возможных соучастников задержанного, — заключил Васенин.

10 января стало известно, что в Москве 30-летний мужчина похитил у двух пенсионерок более одного миллиона рублей, представившись сотрудником полиции. Впоследствии злоумышленника задержали.