Премьеру фильма «Морбиус» в России перенесли на март

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Новый фильм от Marvel «Морбиус» покажут в России в марте, на два месяца позже, чем планировалось. Об этом сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.

Уточняется, что теперь зрители смогут сходить в кино на долгожданный блокбастер только 24 марта. Изначально в прокат на территории России фильм должен был выйти 27 января. В Штатах «Морбиуса» покажут 1 апреля, передает сообщение пресс-службы Sony ТАСС.

Согласно сюжету, главный герой картины в исполнении Джареда Лето ищет лекарство от смертельного заболевания крови. Он находит лекарство, но последнее оказывается опаснее самой болезни. В фильме «Морбиус» также приняли участие Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие.

7 января «Вечерняя Москва» рассказала о самых грандиозных проектах, выход которых на большой экран планируется в текущем году. Среди них «Аватар», «Майнкрафт», «Фантастические твари», «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом и фильм Мэтта Ривза «Бэтмен».