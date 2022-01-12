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«Демонизация»: Грушко рассказал об отношении Запада к России

Евгений Белоусов

Политика
«Демонизация»: Грушко рассказал об отношении Запада к России
Фото: МИД РФ

Запад сдерживает Россию, демонизируя ее и приписывая ей враждебные планы по отношению к соседним странам. Такое мнение высказал в среду, 12 января, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Для сдерживания России необходима ее демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов и намерений по отношению к соседям, — передает его слова РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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