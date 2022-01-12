ВОЗ обратила внимание на превращение COVID-19 в эндемичную болезнь

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Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием, постоянно присутствующим в сообществе людей. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в среду, 12 января.

— Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается, — рассказала специалист.

Человечество, как уточнила она, находится в середине пандемии, но COVID-19 еще не стал эндемичным. «Омикрон», вероятно, не последний штамм, но он способен приобрести характерную гриппу предсказуемость, приводит слова Ван Керкхове РИА Новости.

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.

В тот же день депутат Госдумы Дмитрий Хубезов заявил, что новый локдаун возможен в России, если ежедневно будет фиксироваться более 40 тысяч случаев коронавируса. При этом в настоящее время полного локдауна не будет, уточнил он.