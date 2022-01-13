Экологи рассказали, как правильно сдавать живые ели на переработку

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Перед тем, как сдать живую ель на переработку, необходимо очистить дерево от мишуры, блесток и искусственного снега. Также следует убрать скотч, веревки и пленки.

— Дерево должно быть «чистым». После переработки оно станет щепой, удобрением или даже едой для животных, — рассказала руководительница медиаотдела российского отделения Гринпис, автор книги «Zero waste» Виолетта Рябко.

Отмечается, если новогоднее дерево было покрыто искусственным снегом, то ветви, покрытые им, перед сдачей на переработку необходимо отломить. Это связано с тем, что искусственный снег будет препятствовать переработке дерева.

Кроме этого, в пункт приема можно сдать не только елку, но и отдельно еловые ветки, а также иголки, которые осыпались. Иголки следует упаковать в отдельный мешочек и принести в пункт переработки, передает РИА Новости.

Адреса пунктов приема новогодних елок можно найти на сайте российского отделения Гринпис. Пункты расположены в 40 городах России.

10 января «Вечерняя Москва» писала, что российский экологический оператор призывает россиян сдавать новогодние елки после праздников на утилизацию. После переработки они пойдут на корм животным или могут пригодиться в сельском хозяйстве. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что избавляться от новогодних деревьев нужно правильно, не нанося вреда экологии. Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя.