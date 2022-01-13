Бастрыкин сообщил о возбуждении нового дела после убийства девочки в Костроме

Фото: СК РФ

Следствие возбудило новое дело о халатности полиции после убийстве девочки в Костроме. Об этом в четверг, 13 января, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канал «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили его и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник отбывал наказание за кражу.

11 января один из убийц заявил, что не считает содеянное преступлением. Злоумышленник заверил, что они вместе с его партнером, Денисом Герасимовым, «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».