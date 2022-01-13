Мишустин назвал приоритетной целью рост продолжительности жизни россиян

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Забота о здоровье и продолжительности жизни россиян является основной задачей для властей. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 13 января, в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что в стране необходимо в скором времени наладить систему защиты от возникающих биологических угроз. Это важно сделать из-за вероятного появления новых пандемий.

— Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы, — заявил премьер.

Мишустин добавил, что для реализации такой цели необходимо действовать комплексно: модернизировать профилактику на ранних стадиях, внедрять медицинские технологии, разрабатывать лекарства нового поколения, передает его слова ТАСС.

В этот же день глава Счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что уровень жизни в РФ вырос на 20 процентов по сравнению с показателями времен Советского Союза.