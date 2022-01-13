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МИД Германии назвал политический курс ЕС «тяжеловесом» для России и Китая

Виктория Сикерина

В мире
МИД Германии назвал политический курс ЕС «тяжеловесом» для России и Китая
Фото: Pixabay

Политический курс Европейского Союза и его действия в целом являются «тяжеловесом» для российской и китайской сторон. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок в четверг, 13 января.

Она отметила, что для укрепления позиций Запада на мировой арене необходимо использовать новые методы, помимо менеджмента кризисов. Однако такой подход требует долгосрочных стратегий и комплексного планирования.

— Именно по этой причине мы работаем в рамках ЕС над так называемым стратегическим компасом, который сегодня подробно обсудим с министрами обороны. Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности, — заявила дипломат.

Министр добавила, что итоги прошедших на текущей неделе дипломатических бесед с Россией подведут на неформальном СМИД ЕС в Бресте.

— Как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами — членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС, — цитирует РИА Новости слова Бербок.

До этого польский журналист Адам Смех выразил мнение, что цель Соединенных Штатов в дипломатической беседе с Россией — втягивание в войну.

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