Более килограмма наркотиков изъяли полицейские у жителя Подольска

Фото: Скриншот с видео МВД

Подольск Гаражном проездем Карта всех событий

В Подольске полиция задержала 29-летнего мужчину, который выращивал коноплю в своем гараже. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчину задержали у дома на Вокзальной улице в момент, когда он продавал сверток с растительным веществом. Последующая экспертиза показала, что в свертке находилась марихуана.

После этого силовики провели обыск в квартире подозреваемого, там обнаружили еще четыре пакета с тем же наркотиком.

— Правонарушитель пояснил, что выращивал запрещенные вещества в принадлежащем ему гараже, расположенном на Гаражном проезде, и реализовывал их через теневой сегмент сети Интернет, — рассказала Петрова.

В подвале гаража оказалось парниковое сооружение с системой вентиляции и освещения. Там нашли горшки с коноплей общей массой более килограмма, а также инвентарь для ее культивирования. Кроме того, в гараже обнаружили еще 60 граммов марихуаны.

Видео: МВД по Москве

Выяснилось, что задержанный ранее был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о торговле и производстве наркотиков.

До этого сообщалось, что полицейские обнаружили в Сети объявление о продаже закиси азота и провели «контрольную закупку». После совершения покупки полицейские дождались, когда курьер приедет на обговоренное место встречи на Мячковском бульваре, и задержали его. При себе мужчина имел три баллона.