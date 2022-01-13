Песков сообщил, что РФ не оставит Белоруссию в условиях санкционных мер

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Россия «не бросит» Белоруссию, против которой введены санкционные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 января.

При этом он проигнорировал вопрос журналистов о готовности российской стороны перенаправить поставки калийных удобрений из Белоруссии через свою территорию. Это связано с отказом от такого транзита со стороны Литвы из-за неблагоприятных дипломатических отношений между Вашингтоном и Минском.

Однако лидеры Белоруссии и России не планируют обсуждать поставки удобрений в ближайшее время.

— Белоруссия — наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим, — цитирует ТАСС слова Пескова.

Скандал в Литве разгорелся после того, как Соединенные Штаты ввели санкции в отношении «Беларуськалия», а компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит продукции Белоруссии через территорию страны, так как уже получила предоплату. После этого министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку.

После литовское министерство транспорта выступило с предложением наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.