Культурный центр могут построить на юге Москвы

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Застройщик получил разрешение на строительство культурно-досугового центра с кинотеатром в Донском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города.

— Частный застройщик получил разрешение на строительство и планирует вскоре выйти на площадку. Общая площадь здания, где будет шесть надземных и два подземных этажа, составит 36 тысяч квадратных метров, значительную часть из которых – 7,6 тысяч квадратный метров будет занимать кинотеатр, — уточнил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Планируется, что новый культурный центр будет примыкать к уже построенному ТРЦ «Гагаринский». Соединены здания будут наземным и подземным переходами. Перед главным входом в здания оборудуют площадь со скамейками и велопарковками. Фасады новостройки украсят ламели с подсветкой, а «внутри главной архитектурной особенностью станет большой атриум, где разместятся лифты и эскалаторы», передает слова Левкина агентство городских новостей «Москва».

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