СМИ: США просят Евросоюз быстрее согласовать антироссийские санкции

Фото: Минобороны РФ

США усиливают давление на Европу с требованиями скорейшего согласования антироссийских санкций, если ситуация вокруг Украины будет ухудшаться. Об этом в четверг, 13 января, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Известно, что чиновники США неоднократно высказывали, что обеспокоены медленным процессом согласования Евросоюзом санкций в отношении России.

— Обеспокоенность США вызывает то, что «лидеры европейских стран плохо подготовлены» к тому, чтобы реагировать на якобы возможные кибератаки и кампании по распространению дезинформации со стороны России, — передает агентство.

В четверг, 13 января, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Вечерней Москве», что Европа откажется от продления антироссийских санкций только тогда, когда поступит указание из США.

Решение о продлении санкций до 31 июля 2022 года Совет ЕС огласил в четверг, 13 января. Рестрикции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала Евросоюза для некоторых российских банков и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений.