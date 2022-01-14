Эндокринолог предупредил о наборе веса при коронавирусной инфекции

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Прибавка в весе пациента в результате перенесенного COVID-19 может составить до 15 процентов от общей массы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

По его словам, пациенты начинают набирать в весе из-за коронавируса по причинам гиподинамии и из-за значительного изменения рациона питания.

— Набрать вес можно очень по-разному. Все индивидуально, но, думаю, до 10-15 процентов от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании, — сказал он.

По мнению специалиста, избавляться от новоприобретенных килограммом рекомендуется после полного выздоровления.

В том случае, если прибавка оказалась слишком ощутимой, то вернуться в прежнюю форму можно в течение месяца. При этом важно заниматься спортом и употреблять легкую пищу, добавил эксперт.

Потешкин уточнил, что во время острой фазы COVID-19 пациенты также могут худеть. В этом случае важно поддержать организм богатой длинными углеводами пищей и белками, передает Sputnik.

До этого врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков рассказал, что причинами набора веса после коронавируса могут стать несбалансированное питание и лечение кортикостероидными препаратами. По его словам, после выздоровления следует наблюдать за питанием, так как человек может расслабиться и набрать вес. Людям в больницах не до еды, а после ограничений всегда наступает расслабление, пояснил эксперт.