Москвичам рассказали, как город помогает креативным индустриям

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московские власти поддерживают креативную отрасль экономики по шести разным направлениям. Столица сохраняет ведущие позиции в мире, как город, развивающий креативные индустрии.

Более 850 компаний получили меры поддержки от столичных властей — гранты, субсидии и льготные займы. Кроме того, город помогает организациям не только финансово, но и продвигает их продукцию на рынке, помогает анализировать конкурентов и создает инфраструктуру для успешного развития производства.

Креативный сектор экономики состоит из арт-индустрии, дизайна, архитектуры и проектирования, рекламы, исполнительского искусства, издательской деятельности, информационных технологий, разработки программного обеспечения и видеоигр, кино, теле- и радиовещания, полиграфии, производства музыкальных инструментов, охраны культурного наследия, музейного, библиотечного и архивного дела, творческого образования, фотографии и ювелирного дела.

— Всего в столичном креативном секторе экономики работает более одного миллиона человек. В 2021 году был открыт первый в столице центр услуг для креативного бизнеса, а также выпущено постановление Правительства Москвы о реализации пилотного проекта по созданию креативных кластеров и креативных пространств. Проекты Москвы были представлены на мировой арене, что стало еще одним важным шагом к продвижению креативных индустрий столицы, — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

За получением городской поддержки такой бизнес может обратиться к Агентству креативных индустрий (АКИ). За 2021 год за помощью обратились более 150 раз. В настоящее время реализовано около половины, еще четверть находится в разработке. В столице открыт первый центр услуг для креативного бизнеса (ЦУБ), в котором можно получить бесплатную консультацию и поработать в коворкинге.

Благодаря поддержке АКИ московские компании регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях, занимают призовые места. Представители агентства создают аналитические материалы по каждой из отраслей креативной индустрии, а затем предоставляют их компаниям, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре в Москве завершил работу первый акселератор креативных индустрий для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина. По ее словам, образовательную программу акселератора прошли 590 москвичей. В основной программе приняли участие 90 команд, а всего заявки подали 207 коллективов.