Сложные операции и быстрые решения: в комитете ветеринарии собрали истории ветврачей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главные достижения любого ветеринарного специалиста — это спасенные питомцы. Иногда врачи госветклиник оказываются в сложных ситуациях, когда надо действовать оперативно. В столичном комитете ветеринарии решили поделиться некоторыми запоминающимися историями специалистов, с которыми они столкнулись на практике в прошедшем году.

В жизни Блэка наступила белая полоса: как ветеринар спасла шарпея

На прием в Советскую ветеринарную лечебницу попал шарпей по кличе Блэк. Ветеринарный врач Юлия Романова рассказала, что животное было в тяжелом состоянии: у Блэка была значительно увеличена брюшная полость, наблюдалось затрудненное дыхание. У питомца был заворот желудка, и его надо было срочно оперировать. Во время хирургического вмешательства ветеринар столкнулась с еще одной сложностью.

— Из-за длительного перекрута желудка значительная его часть успела некротизироваться. По идее надо было удалять отмершую часть желудка, однако, учитывая тяжесть поражения, я приняла решение применить новый способ: вся некротизированная часть желудка была ввернута в здоровый участок с последующим ушиванием, — рассказала Романова.

Эта техника применяется хирургами, но в этой клинике такая операция была проведена впервые. Сам Блэк хорошо перенес такую сложную операцию и чувствует себя отлично.

С широко открытыми глазами: срочная помощь для британца

К ветврачу-офтальмологу Калининской участковой ветеринарной лечебницы Сергею Маслову обратился владелец кота британской породы. Хозяин рассказал, что у Фоли появились выделения из правого глаза. По его словам, кота это явно беспокоит, поскольку питомец стал часто чесать глаз. Во время приема специалист диагностировал корнеальный секвестр.

— Это заболевание глаз, при котором развиваются некротические процессы в роговице. К сожалению, причины этой патологии до конца не выяснены. При этом единственный способ лечения — это проведение оперативного вмешательства, — пояснил врач.

Коту Фоле требовалась послойная кератопластика — это эффективная, но довольно сложная операция, которая требует высокого профессионализма хирурга. Благо у Сергея Маслова большой опыт работы за плечами, он уже проводил аналогичные операции. Все прошло успешно — уже через 20 дней кот смотрел на мир по-новому.

Спасти Плюшу: реанимация для морской свинки

На Станцию по борьбе с болезнями животных ЗелАО в уже экстренном состоянии принесли морскую свинку. У Плюши было истощение и обезвоживание. Владелец питомца рассказал, что в какой-то момент свинка совсем перестала есть.

Ветеринарный специалист Надежда Кузина была вынуждена быстро приступить к реанимационным мероприятиям, чтобы стабилизировать состояние маленького пациента. Уже после она смогла установить причину отказа от пищи — малокклюзия (неправильное расположение и стачивание зубов).

— Для того чтобы решить проблему, которая привела к такому тяжелому состоянию, надо было сначала привести питомца в стабильное состояние. Какое-то время Плюша находилась в стационаре под наблюдением. Мы поддерживали температуру тела, уровень сахара в крови, работу сердечной и дыхательной системы, — поделилась Надежда Кузина.

После стабилизации пациента отдали владельцам рекомендовали принудительно кормить морскую свинку. Когда она чуть набрала вес и окрепла, врач смогла подпилить питомцу резцы. Сейчас Плюша чувствует себя отлично и ест, как положено.

Игра не по правилам: почему собаку пришлось оперировать после прогулки

На Мосветстанцию обратилась владелица бигля Бетти с подозрением на то, что собака во время игры проглотила одну из своих игрушек. Ветеринарный специалист Александр Степанов направил питомца на рентген. Исследование подтвердило, что в желудке Бетти — плотный инородный предмет.

Специалист успешно провел операцию: ему удалось извлечь игрушку. После оперативного вмешательства Бетти еще какое-то время восстанавливалась в стационаре. Владелица смогла забрать ее только после того, как ветеринар убедился, что собака уже готова к поездке домой.

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