Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске арестовали на два месяца

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Мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки в Омске, арестовали сроком на два месяца. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе местного СК РФ.

— С учетом того, что ранее обвиняемый неоднократно проявлял агрессию по отношению к членам семьи, был много раз судим, в т. ч. в 2021 году, отбывал наказание в местах лишения свободы, выводы не сделал и вновь совершил особо тяжкое преступление, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — на время следствия, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете по Омской области 13 января сообщили о задержании 38-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку, когда ее мать была на работе. Мужчина проживал с потерпевшей и ее матерью в одной квартире. После случившегося девочка рассказала обо всем матери, которая вызвала правоохранителей.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили насильника на дереве. Он находился в неадекватном состоянии и слезать не собирался. Впоследствии его сняли с дерева и задержали. Выяснилось, что ранее мужчина восемь раз был судим за кражу чужого имущества.

После случившегося девочке потребовалась медицинская операция.

Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанным оказался Роман Щ. Он шесть лет проживал в одной квартире с матерью ребенка.

Утром 13 января девочка проснулась и обнаружила, что мужчина находится в состоянии опьянения. Она попыталась его выгнать, после этого сожитель набросился на нее.

По словам матери потерпевшей, она знала о судимостях Романа. Также она рассказала, что мужчина регулярно употреблял наркотики. Несмотря на это, женщина жила с Романом, потому что в моменты трезвости он был «абсолютно нормальным» и якобы к ее дочери раньше не приставал.