Японская береговая охрана предупредила о возможном ракетном пуске Северной Кореи

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Пресс-служба береговой охраны Японии в пятницу, 14 января, опубликовала предупреждение о возможном запуске ракеты со стороны Северной Кореи.

По данным на 10:00 по московскому времени, ракета, которую предположительно выпустили в КНДР 14 января, уже упала.

Корабли, которые в настоящее время находятся в водах, призвали быть осторожными и не приближаться к объекту, передает РИА Новости.

Недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом в среду, 12 января, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.