Пожар в торговом павильоне на строительном рынке в Новой Москве потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в одном из павильонов строительного рынка «Мельница» в Новой Москве. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Возгорание удалось локализовать на площади 10 квадратных метров. Вскоре пожар полностью ликвидировали, — заключил собеседник «ВМ».

Утром 14 января на строительном рынке «Мельница», расположенном на 41-м километре МКАД, произошел пожар. На втором этаже здания загорелся один из павильонов.

Накануне в жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Пожар произошел в доме 46, строение 1, на улице Сущевский Вал. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе ДТП перекрыли.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.