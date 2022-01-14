Первый интеллектуальный турнир молодых ИТ-инженеров «Кибер-бой: Engineering vs IT» пройдет в Москве

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В Москве 24 января начнется первый интеллектуальный турнир молодых ИТ-инженеров «Кибер-бой: Engineering vs IT». В нем примут участие ученики ученики 10–11-х инженерных и ИТ-классов. Они будут выполнять задания в виртуальных лабораториях «Московской электронной школы» («МЭШ»).

В команде должно быть пять человек, причем из них минимум двое должны учиться в 10 классе. Зарегистрировать коллектив до 23 января должен тренер-педагог. Регистрацию можно пройти на сайте конкурса.

Школьникам предоставят выполнять задания в виртуальных лабораториях по физике, математике и технологии. Среди задач могут встретить ся разработка и программирование роботов, исследования физических эффектов или создание математических моделей.

Тренеры команд могут 14, 20 и 21 января посетить специальные семинары, на которых расскажут о функциональных возможностях виртуальных лабораторий «МЭШ».

Первый этап соревнования продлится до 31 января, после чего эксперты выберут по 10 команд из инженерных и IT-классов, которые встретятся в очных полуфиналах. По их итогам жюри выберет 10 лучших участников из всех команд — по одному из каждой.

Финал турнира состоится 12 февраля — участники будут решать задачи, предоставленные оппонентами. Лучшим участникам выдадут дипломы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу на национальных конкурсах в 2021 году. В них создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед на юношеских состязаниях.