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В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 23 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 14 января.

При этом 14,9 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 5712 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 739 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 24 952 пациента, подытожили в оперштабе.

В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что темпы распространения коронавируса и смертности от него снизились в России за последние два месяца. По его словам, количество заболевших COVID-19 пациентов за последние недели сократилось на 30 процентов.

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Глава Минздрава добавил, что опыт других стран, где наблюдается распространение штамма «омикрон», говорит о необходимости подготовиться к этому и в России. При этом важно учитывать особенности этого варианта COVID-19.

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