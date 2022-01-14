Врач объяснила, кому опасно есть магазинные пельмени

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Пельмени промышленного производства стоит употреблять с осторожностью людям с лишним весом, а также при наличии ряда заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Она пояснила, что при изготовлении пельменей часто используют слишком жирное мясо. Обычно это бывает свинина. Также в начинку могут дополнительно добавлять жир и ингредиенты для усиления вкуса. Из-за этого повышается риск переедания. Специалист добавила, что приготовление пельменей при помощи жарки добавляет блюду калорийности.

Она порекомендовала выбирать в магазине пельмени из нежирных сортов мяса, например, из говядины или птицы.

Оптимальным решением, по словам диетолога, станет самостоятельная лепка пельменей. В этом случае можно контролировать количество жира, специй и соли. Круглова предложила заменить часть муки на цельнозерновую, в которой содержатся пищевые волокна и витамины группы B и магний.

Врач предупредила, что людям с ожирением и лишним весом следует ограничить употребление пельменей.

— Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру — при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка, — приводит слова специалиста радио Sputnik

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что властям необходимо проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья. Губернатор поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором. Он добавил, что необходимо строго следить за качеством пельменей и использовать качественную продукцию сертифицированных компаний.