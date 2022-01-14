Дело блогера Эдварда Била о ДТП на Садовом кольце повторно поступило в Пресненский суд

Фото: Youtube / Edward Bil

Суд заново рассмотрит дело блогера Эдварда Била о ДТП в центре Москвы. Предварительное слушание назначено на 18 января. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 14 января, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По словам пресс-секретаря, предварительное слушание по делу блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) о ДТП в центре Москвы начнут 18 января.

— Уголовное дело в отношении Биль Э. поступило, назначено предварительное слушание на 18.01.22 г. в 12:30, — сказала собеседница «ВМ».

Она уточнила, что слушание пройдет в закрытом режиме.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По словам адвоката Била Сергея Жорина, приговор был отменен, «потому что прокуратура посчитала его чрезмерно мягким».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег на камеру свое водительское удостоверение. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.