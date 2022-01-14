Экстрасенс предупредил обладателей пяти мужских имен о рисках попасть в тюрьму

Фото: pixabay.com

Экстрасенс Андрей Харрис составил список из пяти мужских имен, обладатели которых чаще, чем другие, оказываются в тюрьме.

— Обладатели подобных имен объединяет дух воинственности, любовь к свободе, чрезмерное выряженное личное мнение, — рассказал специалист.

По мнению провидца, данный риск особенно актуален для Сергеев, Русланов, Маратов, Владимиров и Андреев. При этом они часто словно останавливаются на развилке, когда судьба дает им возможность выбора, уточнил он.

Лишь немногим, как считает экстрасенс, удается принять правильное решение. Обладатели перечисленных имен, по мнению эксперта, имеют негативные вибрации, по которым можно предсказать грядущие перипетии, связанные с лишением свободы. Родителям стоит подумать, прежде чем называть своих детей подобными именами, приводит слова Харриса Пятый канал.

3 января Харрис заявил, что наличие сверхъестественных способностей у человека можно обнаружить с помощью родинок и цвета глаз. Так, родинка возле глаз свидетельствует о даре ясновидения, а около лба — о способности знать, не понимая при этом, как или почему вы это знаете.

Родинка в области ушей сигнализирует о способности распознавать «знаки судьбы» по внутреннему голосу, уточнил он. Большой силой, по его словам, обладают родинки в виде треугольника, сердца и звезд.

Отметина или родинка на кистях рук и ступнях ног является почти 100-процентным признаком того, что перед вами ведьма или колдун, предупредил эксперт. Еще одним признаком магических способностей экстрасенс назвал глаза с ярко выраженным черным ободком вокруг радужки.