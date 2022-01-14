Эксперты назвали неожиданную опасность сушильных машин

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Центральная лаборатория загрязнения морской среды и департамент химии в Городском университете Гонконга назвали неожиданную опасность сушильных машин. Ученые сообщили, что подобные бытовые приборы — самые опасные источники загрязнения воздуха среди домашней техники.

В процессе работы сушильные машины загрязняют атмосферу микроволокнами пластика. Так, один прибор выбрасывает таковых около 120 миллионов в год.

Эксперты считают, что полученные результаты исследования станут большим шагом на пути к уменьшению вредных выбросов, которые представляют большую опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Специалисты планируют с помощью 3D-принтера создать простые фильтры, которые бы предотвращали попадание пластика из стиральных машин в окружающую среду. В настоящее время ведутся работы в этом направлении. При этом ученые отмечают, что фильтры не смогут полностью обезвредить синтетические материалы, а производителям одежды стоит задуматься об экологичности своей продукции, передает МИР 24.

До этого глава РЭО объяснил предложение запретить бутылки кислотного цвета.