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Жители Серпухова спасли раненого галчонка из снежного плена

Ирина Игнатенко

Общество
Жители Серпухова спасли раненого галчонка из снежного плена
Фото: pixabay

Подмосковным жителям удалось спасти из снежного плена раненого галчонка.

Как рассказали жители Серпухова, они заметили галчонка прямо посреди проезжей части. Птица бегала в разные стороны, но никак не могла выбраться с полос движения из-за больших снежных навалов по краям. Улететь птица также не могла, так как у нее было повреждено крыло.

Неравнодушные горожане поймали птицу и занесли в ближайший подъезд, чтобы та отогрелась. О необычном спасении они написали в соцсетях.

Благодаря этому галчонку быстро нашли передержку, далее пернатого заберут на лечение в специальный приют для птиц, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее жителей столицы попросили не перекармливать птиц зимой, так как у птиц может притупиться инстинкт.

Кормить пернатых следует лишь в условиях низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова и образования наледи. Необоснованная подкормка диких животных только притупляют природные инстинкты животных и ставят их в зависимость от человека, сообщили сотрудники Департамента природопользования.

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