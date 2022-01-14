Токаев отменил режим ЧП в двух областях Казахстана с 15 января

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Об этом сообщили в пресс-службе лидера в пятницу, 14 января.

— Отменить с 07:00 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Костанайской области, — говорится в одном из указов.

Аналогичный документ отменяет действие режима в Акмолинской области. Ранее Токаев снял режим ЧП в Шымкенте, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, отмечается на сайте администрации Казахстана.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.