Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России

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Пик инфляции в России пройден, при этом бюджетная политика уже приведена в соответствие с «нормальными уровнями». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в пятницу, 14 января.

— Причины в конечном счете — это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры. Сработало? — задался вопросом министр.

Силуанов уточнил, что данные меры подействовали, но они привели к инфляции. Спрос, как считает он, был «накачан», но предложение товаров и услуг не стало больше, в результате чего случился рост цен.

При этом чиновник подчеркнул, что пик инфляции пройден, а дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику больше нет. ЦБ реагирует повышением ставки на увеличение спроса, приводит слова Силуанова РИА Новости.

12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.