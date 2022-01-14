В Москве выявили 729 случаев штамма «омикрон»

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С 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года в Москве было выявлено 729 случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Доля «омикрона» составляет 41,7 процента среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч.

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До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, что пандемию в конце концов удастся взять под контроль, но не раньше середины 2022 года и только при условии активной масштабной вакцинации населения. Текущая волна, вызванная «омикроном», будет не последней.