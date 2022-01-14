Бестемьянова рассказала, что может помешать Валиевой выиграть олимпийское золото

Российская фигуристка Камила Валиева стала рекордсменкой юниорских чемпионатов мира в короткой программе. Результат спортсменки оценили в 74,92 балла. / Фото: Скриншот видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=3j2FO1cYhsY)

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась своими эмоциями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы. По итогам короткой программы спортсменка из России занимает первое место.

Она отметила, что Валиева постоянно растет и совершенствуется, как настоящая большая спортсменка. Кроме того, она обладает уравновешенной психикой, что дает ей возможность показывать отличные результаты.

По мнению Бестемьяновой, Валиева входит в число главных претенденток на олимпийское золото. И помешать ей может только одно обстоятельство.

— Конечно же, она первая претендентка на олимпийское золото. Но давайте все-таки не будем забывать, что вокруг гуляет вирус. Не дай бог, какой-нибудь тест положительный. Только это ей может помешать, — сказала Бестемьянова RT.

В настоящее время Камила Валиева лидирует на чемпионате Европы после короткой программы, установив новый мировой рекорд (90,45 балла). Медали Чемпионата Европы в женском одиночном катании будут разыграны 15 января.