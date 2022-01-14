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Мужчина поджег витрину продуктового магазина в Челябинской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина поджег витрину продуктового магазина в Челябинской области
Фото: Telegram-канал Вечерняя Москва

В Челябинском регионе неизвестный мужчина облил горючей жидкостью витрину продуктового магазина и поджег ее. Соответствующее видео размещено в социальных сетях Ural Mash.

Очевидцами инцидента стали сотрудники магазина. Поиском злоумышленника занимаются правоохранители.

Видео: «Вконтакте»/Ural Mash | Урал Мэш

Ранним утром 6 января в Якутске нетрезвый мужчина поджег ковер на входе в здание правительства региона. Уточняется, что при происшествии никто не пострадал. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, его разыскивают.

23 декабря полиция задержала в Москве приезжего, который облил бензином посетителей бара. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря рядом с заведением в проезде Дежнева. Мужчина облил своих оппонентов в конфликте бензином и угрожал им поджогом.

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