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Попова предупредила привитых о риске заразиться штаммом «омикрон»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова предупредила привитых о риске заразиться штаммом «омикрон»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Привитые и переболевшие коронавирусом люди могут заразиться новым штаммом «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 14 января.

— «Омикрон» также может заражать людей с иммунитетом, но в этом случае заболевание протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ или ОРЗ, — рассказала главный санитарный врач.

Пожилые люди и те, кто обладает хроническими заболеваниями, без иммунной защиты находятся в зоне риска, приводит слова Поповой агентство городских новостей «Москва».

14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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