Астрологи пообещали несказанную удачу трем знакам зодиака в 2022 году
Астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых повезет в предстоящий год Водяного Тигра.
Овен
Рожденных под данным созвездием ждет успех в карьере. Некоторые найдут работу мечты, а кто-то сумеет заработать на хобби, которое принесет не только удовольствие, но и большие деньги.
Близнецы
Близнецы, как считают астрологи, будут пожинать плоды долгих трудов. Руководство оценит их старания и щедро вознаградит, также возможны масштабные покупки.
Весы
Представителям данного знака в 2022 году несказанно повезет в личной жизни. Они встретят настоящую любовь, отношения будут стремительно развиваться, а в конце года Весы задумаются о продолжении рода, отмечает New Inform.
14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.
Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.
Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.