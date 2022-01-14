Астрологи пообещали несказанную удачу трем знакам зодиака в 2022 году

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Астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых повезет в предстоящий год Водяного Тигра.

Овен

Рожденных под данным созвездием ждет успех в карьере. Некоторые найдут работу мечты, а кто-то сумеет заработать на хобби, которое принесет не только удовольствие, но и большие деньги.

Близнецы

Близнецы, как считают астрологи, будут пожинать плоды долгих трудов. Руководство оценит их старания и щедро вознаградит, также возможны масштабные покупки.

Весы

Представителям данного знака в 2022 году несказанно повезет в личной жизни. Они встретят настоящую любовь, отношения будут стремительно развиваться, а в конце года Весы задумаются о продолжении рода, отмечает New Inform.

14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.