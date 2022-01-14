Голикова описала процесс получения иностранцами сертификата по COVID-19

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Иностранцы могут сдать тест на антитела от коронавируса и при их наличии получить сертификат на полгода. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января.

— Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.