Чеснок и капуста: стало известно, какие продукты могут вызвать рак

Фото: Михаил Воробьев, Вечерняя Москва

Некоторые продукты, к которым мы давно привыкли, имеют достаточно небольшой срок годности. Чтобы сохранить их в презентабельном виде, продавцы часто идут на разнообразные уловки. Не самые добросовестные предприниматели обрабатывают продукты опасным для здоровья веществом. Попав в организм человека, оно способно привести к возникновению онкологии.

Это вещество — формальдегид. Канцероген, которым обрабатывают овощи, чтобы они дольше хранились. Есть всего три вида продуктов, которые подвергают обработке опасным веществом чаще остальных.

Первый — это пекинская капуста. Она портится довольно быстро: ее листья вянут, а кочерыжка начинает чернеть. Чтобы продлить капусте жизнь, предприниматели окунают ее в емкость в формальдегидом перед тем, как отправить на прилавки. Так как обычно пекинская капуста продается в упаковке, чтобы определить, обработали ее или нет, нужно приоткрыть упаковку и понюхать кочерыжку. Неприятный запах будет сигналом о том, что капусту окунули в формальдегид.

Также часто обрабатывают формальдегидом стрелки чеснока. Избежать покупки пропитанного опасным веществом продукта здесь поможет тот же самый метод. Нужно просто понюхать стрелки перед покупкой. Резкий неприятный запах будет свидетельствовать об обработке формальдегидом.

Но не только овощи обрабатывают этим веществом. Ради привлекательного цвета и блеска нередко подвергаются обработке и морепродукты. Так как рыба сама по себе имеет довольно узнаваемый запах, его отсутствие или наличие подозрительного аромата предупредит об обработке канцерогенами, передает ФАН.

До этого врач-диетолог Сьюзи Сойер назвала продукт, который способен увеличить продолжительность жизни. По ее словам, в бузине содержится большое количество антоциана, снижающего окислительный стресс в организме, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.