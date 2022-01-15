СМИ: Госдеп обсудил поставки газа в Европу в случае конфликта России и Украины

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп провел консультации с международными энергетическими компаниями о возможных планах поставок газа в Европу, если произойдет конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Отмечается, что в таком случае могут быть нарушены существующие каналы поставок. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителей правительства Соединенных Штатов.

Уточняется, что ведомство интересовалось, откуда компании могли бы брать дополнительные объемы газа. Однако представители компаний заявили, что мировые поставки газа ограничены, поэтому в наличии имеется мало голубого топлива, чтобы заместить крупные объемы, которые сейчас поставляются из России.

— Соединенные Штаты пообещали помочь Европе в случае, если будут нехватки в сфере энергетики из-за конфликта или санкций, — отметил собеседник агентства.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.