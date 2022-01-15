Голикова назвала число россиян, переболевших COVID-19 без обращения к врачам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что почти 300 тысяч человек в России перенесли коронавирусную инфекцию без обращения к медицинским работникам.

— Не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, — порядка 300 тысяч человек, — передает ее слова Telegram-канал «Правительство России».

Голикова подчеркнула, что этим гражданам необходимо выдать сертификат переболевшего. Соответствующее постановление будет принято до 1 февраля.

14 января Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается за последние пять суток в 37 регионах России. При этом за три дня число заражений «омикрон»-штаммом выросло в 2,6 раза. Власти занимаются анализом лучших зарубежных практик, а проект по борьбе с пандемией обсудят 18 января.

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30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.