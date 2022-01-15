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Эксперт назвал секретные методы, которые помогают зарабатывать с минимумом усилий

Полина Долганова

Общество
Эксперт назвал секретные методы, которые помогают зарабатывать с минимумом усилий
Кадр из сериала «Офис», 2005 год

Некоторые люди могут получать зарплату в буквальном смысле просто так. Нередко работодатель не может выявить бездельников, особенно если в организации работает большое количество человек. Старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков рассказал, какими секретными методами пользуются ленивые сотрудники, чтобы избежать наказания от руководства.

По словам специалиста, некоторые люди активно пользуются своей харизмой и умением поддержать беседу. Благодаря своему обаянию такие сотрудники могут поддерживать в коллективе благоприятную обстановку и при этом избегать трудной работы.

Также часто некоторые наемные сотрудники используют метод ложной рабочей активности.

— Многим удается на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам, пояснил эксперт.

Он подытожил, что часто ради своей выгоды некоторые люди приписывают себе чужие заслуги и винят в невыполненных задачах внешние обстоятельства, передает Пятый канал.

До этого психологи Маргарита Дворкина и Александр Тхостов рассказали, что после новогодних праздников важно входить в рабочий темп постепенно и не забывать об отдыхе. В первую очередь необходимо правильно распределить время. Работа не должна занимать 24 часа в сутки, особенно после праздников. Дворкина подчеркнула, что не нужно забывать об отдыхе.

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