Семейный консультант назвала шесть признаков психологически уставшей женщины

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Семейный консультант и психолог Екатерина Есичева назвала способы определить истощение и отсутствие радости у женщин.

По ее словам, уставшую женщину ничего не радует по утрам. Ей может быть жарко из-за температуры в комнате и холодно из-за открытого окна. Такую женщину раздражает даже красивая осень и снежная зима.

Кроме того, психологически истощенная женщина на протяжении долгого времени не может уснуть — ее часто мучает непрекращающийся поток мыслей в голове.

Кроме того, такая представительница прекрасного пола никогда не сможет ответить на вопрос, чего она хочет в настоящий момент и что может ее порадовать.

Истощенные женщины часто плачут и не могут контролировать эмоции. Это происходит из-за накопленной усталости и невозможности выразить настоящие чувства.

Кроме того, усталость может проявляться в форме физиологических расстройств. По словам специалиста, у женщины могут возникнуть проблемы с аппетитом и головокружение.

Есичева подытожила, что истощенная девушка часто старается ограничить контакты с другими людьми, потому как у нее нет сил на поддержание беседы, передает Пятый канал.

Лень и усталость могут быть спровоцированы не только физической усталостью, но и отклонениями в ментальном состоянии человека. Об этом ранее рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, назвав три способа избавления от этого явления. Специалист отметил, что лень бывает связана с тем, что человек не уверен в своих действиях и с недоверием относится к себе.