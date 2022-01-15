В Казахстане создали фонд для помощи населению по социальным вопросам

Фото: Администрация президента РФ

В Казахстане создали общественный социальный фонд «Казакстан халкына» (Народу Казахстана), который по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева возглавил финансист и экс-глава Минфина Болат Жамишев. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Уточняется, что фонд будет заниматься решением проблем в сферах здравоохранения, образования и социальной политики.

Глава фонда Болат Жамишев в разные годы был замминистра труда и социальной защиты, финансов и внутренних дел, а также был главой Агентства по регулированию финансовых организаций.

Предполагается, что фонд также будет оказывать поддержку семьям правоохранителей и военных, которые погибли, защищая безопасность страны, передает РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.