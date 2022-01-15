Выстрел в спину: появились подробности смерти россиянки в Казахстане

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Гражданка России, которая погибла во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения, нанесенного ей со спины. Об этом рассказали в департаменте полиции области.

Она скончалась от огнестрельного ранения в спину, когда вооруженные силы открыли огонь из-за беспорядков.

— Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту ведется следствие, передает РИА Новости.

Уточняется, что у 26-летней россиянки был вид на жительство.

О смерти гражданки России в Казахстане стало известно в пятницу, 14 января. Тогда же появилась информация, что россиянка является матерью троих детей. По данным некоторых СМИ, погибшая не дошла до дома буквально 30 метров. На момент трагедии она шла с сумками из магазина.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января первые шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ вернулись из Казахстана.