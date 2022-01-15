Американские СМИ уличили США в лицемерии по отношению к России

Фото: Минобороны РФ

Внешняя политика, которую ведут Соединенные Штаты, строится на принципах сфер влияния, при этом США продолжают судить другие страны, придерживающиеся аналогичных подходов ради собственной безопасности. Такое мнение выразил журналист Питер Бейнарт в своей статье для газеты The New York Times.

По его словам, Штаты до сих пор придерживаются политики президента Джеймса Монро, который хотел, чтобы США рассматривали любые попытки других стран распространить свое влияние на любую часть полушария как опасные посягательства на Америку.

По мнению автора, должностные лица в прошлой администрации Белого дома нередко ссылались на постулаты Монро, считая их актуальными, а нынешний президент Штатов Джо Байден хочет прекратить экономическое принуждение стран, которые находятся в сфере американских интересов.

Говоря о переговорах по поводу гарантий безопасности между Россией и США, Бейнарт отметил, что отношения Украины и России «похожи на политику США по отношению к Мексике».

— Мексика, чья протяженная граница с Соединенными Штатами напоминает близость Украины к России, может публично не соглашаться с внешней политикой США, но она не может присоединиться к военному союзу с противниками США, — пояснил журналист.

Автор статьи подытожил, что Штаты и ЕС не могут по-настоящему как-либо снизить влияние России на постсоветском пространстве.

14 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия якобы может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Посольство России в США назвало заявление Белого дома о сроках «вторжения» РФ на Украину вбросом и давлением.