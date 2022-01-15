Народный календарь. Какая еда принесет счастье 16 января
Сегодня Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. Чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили на стол блюда из творога. Вечером 16 января нельзя делать тяжелую работу, иначе беду на себя накличете. По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе всt Гордей отнимет.
Приметы погоды:
Луна в кресте или в круге — к сильному морозу.
Увидеть возле дома зайца — к похолоданию.
Если звезды на небе яркие, то погода будет ясной.
Появившиеся круги возле заходящего солнца — к снегу и морозу.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Ирина и Гордей.