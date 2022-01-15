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Народный календарь. Какая еда принесет счастье 16 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Какая еда принесет счастье 16 января
Фото: pexels.com / Anna Tukhfatullina

Сегодня Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия. Чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили на стол блюда из творога. Вечером 16 января нельзя делать тяжелую работу, иначе беду на себя накличете. По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе всt Гордей отнимет.

Приметы погоды:

Луна в кресте или в круге — к сильному морозу.

Увидеть возле дома зайца — к похолоданию.

Если звезды на небе яркие, то погода будет ясной.

Появившиеся круги возле заходящего солнца — к снегу и морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какая еда принесет счастье 16 января

Именины отмечают: Ирина и Гордей.

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