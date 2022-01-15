Новые правила аккредитации школ, вузов и колледжей утвердили в России

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Правительство Российской Федерации утвердило новые правила аккредитации образовательных учреждений. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Уточняется, что процедура аккредитации для учебных заведений (школ и колледжей) будет упрощена с 1 марта.

Изменения в данном процессе должны снизить нагрузку на образовательные организации и дадут им возможность не отвлекаться от своей основной деятельности.

Соответствующее положение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь школы, вузы и колледжи будут аккредитовываться один раз, а выданное свидетельство о прохождении процедуры станет бессрочным.

При этом заведениям, чья аккредитация действует до 1 марта 2022 года, не придется получать документ заново. Их свидетельства будут продлены автоматически.

Для оценки качества образования в учреждениях будет регулярно проводиться проверка. Ее будет осуществлять Рособрнадзор.

Накануне стали известны сроки проведения ОГЭ в 2022 году. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году будет проводиться с 21 апреля по 2 июля. Соответствующий приказ Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликован на официальном портале правовой информации.